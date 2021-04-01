شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز: تزوجت في تونس شفويًا بدون توثيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها شاهدت في بداية مسيرتها الفنية مسرحية «بديعة»، فسألت عن المؤلف لكي تبارك له، فقيل لها إن اسمه محفوظ عبدالرحمن ومتواجد في دولة الكويت، معقبة: «حزنت لأنه كان في الكويت».

وتابعت «عبدالعزيز»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه عرض عليها دور صغير، فأرادت أن تعتذر للمخرج، معقبة: «المخرج قال لي عايزينك تبقي معانا، وعمومًا المؤلف موجود وممكن نكبر الدور شوية، فتفاجأت بأن المؤلف محفوظ عبدالرحمن».

ولفتت إلى أن «عبدالرحمن» رفض تكبير مساحتها في المسلسل، قائلاً: «أنا متأسف مش بكبر أدوار لحد، عاجبك تعمليه، مش عاجبك اعتذري، فقلتله أنا هشتغل الدور، بس توعدني المسلسل المقبل يكون دور أكبر، فنفذ الوعد».

وأشارت إلى أنها كانت تتحد مع محفوظ عبدالرحمن باستمرار طيلة أوقات تصوير المسلسل، معقبة: «في نهاية المسلسل بقوله يارب نتقابل في عمل جميل تاني زي ده، فقال لي بقولك أيه ما تتجوزيني».

ولفتت إلى أنها لم تستطع الزواج به في تونس أثناء تصوير أحد المسلسلات، لأن الزواج كان في تونس مدنيًا، فتم الزواج إسلاميًا بدون توثيق، وبعد النزول إلى القاهرة قامت بتوثيق الزواج، معقبة: «قلت له زوجتك نفسي، وكان فريق العمل شاهد على الزواج».