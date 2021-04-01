شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة السفن فى «القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة السفن بالقناة، واستمرار الملاحة على مدار الساعة لضمان عبور جميع السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالى والجنوبى للقناة فى أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة، استعدادًا للعبور.

وقال «ربيع» إن العدد الإجمالى للسفن التى عبرت القناة أمس فى الاتجاهين، بلغ 81 سفينة، حيث عبرت 42 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات 3.1 مليون طن، و39 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة 1.7 مليون طن، فيما تستمر محاولات الممر المائى للانتهاء من عبور كل السفن التى توقفت بسبب جنوح سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن» فى المجرى الملاحى، الأسبوع الماضى.

وأشارت مصادر بالهيئة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى خطأ فى القيادة ارتكبه قبطان «إيفر جيفن» تسبب فى جنوحها بهذا الشكل، مؤكدة أن التحقيقات قد تستغرق 3 أو 4 أيام. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالهيئة قوله إن التحقيقات الرسمية فى جنوح سفينة الحاويات العملاقة فى المجرى المائى وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع، بدأت أمس، وقال الربان سيد شعيشع، مستشار رئيس الهيئة، إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة فى تحديد أسباب الحادث، حيث إن ربان «إيفر جيفن» ملتزم بالتعاون الكامل فى التحقيق.

وأشارت الشركة اليابانية المالكة للسفينة البنمية إلى أنها لم تتلق أى مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث، فيما قال مصدر بالقناة ووكيل ملاحى إن محققين صعدوا أمس الأول، إلى الناقلة التى رست فى بحيرة تفصل بين قطاعى القناة.