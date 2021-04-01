شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بتعزيز أنشطة «تحيا مصر» لدعم الفئات المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاط صندوق «تحيا مصر» والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته فى مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ووجّه الرئيس، خلال اجتماع أمس، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، بتعزيز أنشطة وبرامج الصندوق لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى، وكذلك تكثيف نشاطه فى توفير السلع الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحتها فى مختلف المحافظات بالكميات المناسبة، مع قرب حلول شهر رمضان.

كما تناول الرئيس خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتى، الدكتور جوردان جرليتش رادمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفى مقدمتها القضية الليبية، حيث أكد أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسى الحالى. وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ أشار الرئيس إلى حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، لافتًا إلى أن مصر تستضيف على أراضيها نحو 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وغيرها يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية، ويعملون.

بدوره، أكد «رادمان» تطلع بلاده لتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، لا سيما فى ظل دورها المحورى بقيادة «السيسى» لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط.