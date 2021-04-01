شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يكشف تفاصيل متابعة السيسي لأزمة السفينة الجانحة: «كان بيصلي الفجر ويكلمني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل محادثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أزمة السفينة الجانحة، مؤكدا أن الرئيس كان يتابع الأزمة لحظة بلحظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء: «الرئيس السيسي كان بيصلي الفجر ويكلمني كل يوم علشان يطمن على آخر تطورات السفنية الجانحة.. وفجر يوم الإثنين بشرت الرئيس بتحرك السفينة».

وأكمل: «800 فرد شاركوا في تعويم السفينة الجانحة»، مضيفا أنه قرر تنظيم احتفالية لهم غدا الخميس مع صرف مكافآت لهم.

وقال الفريق أسامة ربيع إن السفينة الجانحة موجودة حاليا في منطقة البحيرات، مؤكدا أن حركة الملاحة تسير بأمان في قناة السويس.