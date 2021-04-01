شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إقرار «علاوتين» للعاملين بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة التي تحسب وفق الأجر الوظيفى في 30 يونيو 2021.

كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا. كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافى شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 للدرجة الثالثة، و275 جنيها للثانية، و325 للأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة الرئاسية «مشروع الدلتا الجديدة»، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة الزيادة المستمرة في تعداد السكان، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى وفق توجيهات الرئيس في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة استمرار كافة الوزارات والأجهزة المختلفة بالدولة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، على أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين بشكل حاسم ودون تهاون في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وشهد مدبولى مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين برنامج التنمية المحلية بالصعيد، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظتى قنا وسوهاج.