شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي علامة تجارية وصانع محتوى بالتعاون مع طارق نور للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة في الشرق الأوسط، يتعاون النجم أحمد فهمي مع مجموعة طارق نور، ليس كممثل هذه المرة، ولكن كعلامة تجارية وصانع محتوى.

وأعلنت مجموعة طارق نور عن تعاونها الفريد والواعد مع أحمد فهمي لتطوير محتوى فريد مصمم خصيصًا للنجم على مواقع التواصل الاجتماعي وبأشكال متنوعة بهدف الوصول إلى الجماهير في أنحاء العالم والتواصل معها.

وأوضحت وكالة طارق نور للاتصالات أنه سيتم إطلاق مشروع تجاري جديد أساسه التعاون لتطوير وتوحيد الجهود مع أحمد فهمي للمشاركة في إنشاء محتوى رقمي فريد.

من خلال هذا المشروع الجديد الذي حصل للتو على شعار «AFXTNC»، سنرى أحمد فهمي كعلامة تجارية، ما يعني أن فهمي سيقدم محتواه الخاص للجمهور كصانع محتوى، الأمر الذي يُنتظر أن يعزز من نجوميته كعلامة تجارية، ويضعه في المكانة اللائقة به.

الهدف من هذا التعاون والمغامرة هو إنشاء منتج ترفيهي ويمكن أن يخدم مصالح الناس المختلفة.

من المتوقع أن يجذب المشروع الجديد العديد من المشاهدين، خاصة أن TNC تستخدم أفكارها وخبراتها المتراكمة لإنشاء عمل إبداعي مع أحد أنجح الممثلين على الساحة، وهو محبوب على نطاق واسع من قبل الجماهير.

ويعد طارق نور رائدًا في مجال إطلاق العديد من المبادرات الأولى في المنطقة، ومهّد الطريق لجيل من العقول المبدعة لتشكيل وسائل الإعلام المتطورة لدينا.