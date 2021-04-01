شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يقود حملة لإزالة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم اليوم الاربعاء حملة موسعة بشارع جمال عبدالناصر أمام السوق القطاعى، وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة المخالفات التي تعوق حركة سير السيارات والمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، للمصري اليوم أن الحمله المفاجئة أسفرت عن رفع عدد كبير من الإستاندات الحديدية والخشبية التي يقوم الباعة الجائلون بوضعها في الشارع العام لعرض منتجاتهم، وكذا عربات وتروسكلات البيع والأوتاد الحديدية والإعلانات غير المرخصة، مؤكداً أن الحملة التي يشنها مجلس المدينة على شارع جمال عبدالناصر وهو أحد أكبر الشوارع التجارية الشهيرة بالمدينة، في إطار سلسلة من الحملات اليومية التي تنفذ على مستوى المركز، والتى يتم التركيز فيها على إزالة المخالفات والإشغالات مهما بلغ حجمها لردع المخالفين، وقد شهدت الحملة تواجدآ ميدانياً لضمان عدم عودة الإشغالات مجدداً بالشارع، حيث تم رفع كافة أوجه الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك في الحمله أحمد اللوزي، ناءب رءيس مركز ومدينة بلطيم.