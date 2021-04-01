شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار» يدعو المواطنين للاستمتاع بموكب المومياوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك 1600 قطعة أثرية تحكي قصة مصر منذ قبل التاريخ، لافتًا إلى أن ثاني أقدم مومياء منذ 35 ألف سنة ستكون في متحف الحضارة.

ونصح «وزيرى»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، المواطنين بالاستمتاع بمشاهدة حفل الموكب الملكي للمومياوات من خلال التليفزيون، للتعرف على تفاصيل المومياوات.

وأوضح أن هناك 20 مومياء ملكية ستعرض في القاعة الرئيسية لمتحف الحضارة.