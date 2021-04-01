شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: تعويضات السفينة الجانحة هتوصل مليار دولار وشوية.. «ده حق البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفر جيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار.

وأوضح ربيع، في مقابلة مع قناة «صدى البلد» الأربعاء: «حجم التلفيات والخسائر، والكراكات استهلكت كام وكل حاجة هتتحسب، التقديرات إن شاء الله هتوصل لمليار دولار وشوية، ده حق البلد».

وأشار إلى أن السفينة الجانحة موجودة حاليًا في منطقة البحريات، مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بأمان في قناة السويس.

ولفت ربيع إلى أن 1134 سفينة عبرت قناة السويس الإثنين الماضي، و81 سفينة عبرت أمس، واليوم عدد كبير من السفن عبرت قناة السويس، مضيفا أن الحاويات الكبيرة تمر أولا من قناة السويس.