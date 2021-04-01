شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لفعاليات التدريب المصرى السودانى «نسور النيل 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وقوات الصاعقة من البلدين فى فعاليات التدريب الجـوى المشترك (نسور النيل- 2) والذى تجرى فعالياته حاليًا بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان.

ونفذت القوات المشاركة عددًا من الأنشطة التدريبية المكثفة، بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلًا على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام. وواصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة.

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة فى التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب، كما تابع سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، مشيدًا بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.