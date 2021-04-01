شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: قد نضطر لإغلاق الكنائس حال عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه لا يريد اللجوء إلى أي إجراء قد نضطر معه لإغلاق الكنائس نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا) مثلما حدث في العام الماضي.

وقال البابا تواضروس -خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبي- إن العالم مقبل على الموجة الثالثة من فيروس (كورونا)، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الاجراءات الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، مع ارتداء الكمامات الوقائية.

وأضاف أن بعض الكنائس في الإيبراشيات اتخذت قرارات بالغلق وتعليق الصلوات بسبب ازدياد أعداد المصابين، وأنه يرجو ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بكنائس القاهرة والإسكندرية، مناشدا الأباء الكهنة أن تكون فترة الصلوات الخاصة بالقداسات تكون قصيرة قدر الإمكان مع تجنب الألحان الطويلة.

وتابع: «أرجوكم انبهوا في المنازل والكنائس والشوارع أن نكون حريصين من الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه من باب الأمانة الشديدة أنه إذا شعر أحد بوجود أي أعراض أن يلتزم العزل المنزلي واستخدام البروتوكول العلاجي».

وتناول البابا تواضروس خلال عظته قصة المرأة السامرية، وربطها بما جاء في سفر حجي أحد أسفار العهد القديم، حيث يتحدث عن بناء الهيكل الجديد، موضحا أن المرأة السامرية كانت تشعر بالخجل، وأن الله يمنح الانسان فرصة طوال الوقت لكى يقدم توبة وأنه يسعى لخلاص كل إنسان في كل الظروف والأوقات.