شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر تستقبل أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مصر ستستقبل أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح أكسفورد– أسترازينيكا، وهي الشحنة الأكبر من نوعها إلى البلاد.

وقال حساب منظمة الصحة العالمية في مصر عبر «تويتر»، إنه في إطار مبادرة «كوفاكس» لتسريع وصول لقاح فيروس كورونا «مصر النهاردة هتستقبل 854،400 جرعة من لقاح أسترازينكا/أوكسفورد».

وكوفاكس هو تحالف دولي يتضم منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة. ويسعى هذا التحالف إلى لتوريد ما لا يقل عن ملياري جرعة بحلول نهاية العام إلى 92 من الدول النامية والأخرى ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل.

وحسب منظمة الصحة العالمية، سيسعى تحالف كوفاكس لتوفير نحو 150 مليون جرعة من اللقاح التجريبي أكسفورد- أسترازينيكا في الربع الأول من 2021، من خلال الاتفاقات القائمة مع معهد الأمصال في الهند وشركة أسترازينيكا.