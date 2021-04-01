شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة منذ قليل 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتابع "مجاهد" أن متلقى لقاح "أسترازينيكا" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، من تلقى الجرعة الأولي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت فى 28 فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما تم تخصيص 139 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.