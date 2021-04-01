أخبار مصر

الشحنة الجديدة من أسترزنكا تصل على متن رحلة الخطوط الهولندية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحنة الجديدة من أسترزنكا تصل على متن رحلة الخطوط الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بمطار القاهرة لـ"الخليج 365" إن شًحنة لقاح الجديد، والذى من المفترض أن تصل مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة ستصل على متن الخطوط الجوية الهولندية KLM الرحلة رقم 2335 والتى تهبط بمبنى الركاب رقم 2 وهى طائرة ركاب، ومن المفترض أن يصل على متن الرحلة 25 راكبًا إيضا.

 

ويستقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم شحنة من لقاح كورونا جديدة من حصة مصر من "لقاحات التحالف الدولى الجافى".

 

وكانت وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا والتى أطلقته الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة والتى تشمل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ثم تبدأ بتطعيم المواطنين.

 

وخصصت الوزارة خطا ساخنا لتلقى كافة الاستفسارات فيما يخص عملية التسجيل على موقع لقاح كورونا 15335، وخصصت وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة آمنة وصحيحة حتى يتم إرسال رساله عبر الهاتف بمكان وموعد التطعيم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا