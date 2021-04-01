شكرا لقرائتكم خبر عن الشحنة الجديدة من أسترزنكا تصل على متن رحلة الخطوط الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بمطار القاهرة لـ"الخليج 365" إن شًحنة لقاح كورونا الجديد، والذى من المفترض أن تصل مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة ستصل على متن الخطوط الجوية الهولندية KLM الرحلة رقم 2335 والتى تهبط بمبنى الركاب رقم 2 وهى طائرة ركاب، ومن المفترض أن يصل على متن الرحلة 25 راكبًا إيضا.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم شحنة من لقاح كورونا جديدة من حصة مصر من "لقاحات التحالف الدولى الجافى".

وكانت وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا والتى أطلقته الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة والتى تشمل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ثم تبدأ بتطعيم المواطنين.

وخصصت الوزارة خطا ساخنا لتلقى كافة الاستفسارات فيما يخص عملية التسجيل على موقع لقاح كورونا 15335، وخصصت وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة آمنة وصحيحة حتى يتم إرسال رساله عبر الهاتف بمكان وموعد التطعيم.