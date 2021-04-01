شكرا لقرائتكم خبر عن مش هنروح إلا لما نفرح.. مشارك بتعويم السفينة الجانحة يروى تفاصيل تنفيذ المهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجري تلفزيون الخليج 365، بثا مباشرا، من أمام المجري الملاحي لقناة السويس، مع السيد فاروق زيادة - أحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة "ايفر جيفن"، والذى قال إنه يعمل مشرف ميكانيكي في القاطرة مصطفي محمود، أحد القاطرات المنضمه حديثاً لأسطول هيئة قناة السويس، ومنذ وصول تعليمات لهم بالمشاركة فى أعمال تعويم السفينة، وقد عزموا على أنهم لن يرحلوا من أماكنهم إلا بتنفيذ المهمة، قائلا: "مش هنروح إلا لما نحضر الفرح".
وأضاف، أن دموعهم انهمرت فرحاً للإنجاز الذى تحقق بتعويم السفينة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو إنجاز لكل عامل وفني ومهندس وقائد داخل هيئة قناة السويس.
وبدأت السفن فى العبور بالمجرى الملاحى لقناة السويس منذ مساء أول أمس الإثنين، حيث عبرت قافلة الشمال متجهه إلى البحيرات، وغادرت السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات منذ بدء أزمة السفينة الجانحة إلى الاتجاه الجنوبى لمحافظة السويس.