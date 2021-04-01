مش هنروح إلا لما نفرح.. مشارك بتعويم السفينة الجانحة يروى تفاصيل تنفيذ المهمة

وأضاف، أن دموعهم انهمرت فرحاً للإنجاز الذى تحقق بتعويم السفينة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو إنجاز لكل عامل وفني ومهندس وقائد داخل هيئة قناة السويس.

وبدأت السفن فى العبور بالمجرى الملاحى لقناة السويس منذ مساء أول أمس الإثنين، حيث عبرت قافلة الشمال متجهه إلى البحيرات، وغادرت السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات منذ بدء أزمة السفينة الجانحة إلى الاتجاه الجنوبى لمحافظة السويس.