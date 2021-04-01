شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يكشف فى حوار خاص لـ الخليج 365 خطة نقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز أنشطة صندوق "تحيا مصر" لصالح الأسر الأولى بالرعاية، وحوار مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حول موكب نقل المومياوات إلى المتحف القومى للحضارة يوم السبت المقبل.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

رئيس الوزراء فى الاجتماع الأسبوعى: الدلتا الجديدة تستهدف تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية.. ونعمل على ضغط الجدول الزمنى

قبل ساعات من انطلاق موكب المومياوات الملكية.. وزير السياحة والآثار فى حوار خاص لـ ”الخليج 365”: المومياوات الملكية "أصحاب فضل" على البشرية وهم من صنعوا التاريخ.. عزف موسيقى بمشاركة فنانين مصريين يظهرون من مواقع أثرية مختلفة أثناء الموكب.. أؤمن ببركة وخير الفراعنة وليس "لعنتهم

توافق "مصرى – كرواتى" على حل القضية الليبية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكرواتى.. ويؤكد: نتطلع إلى تطوير التعاون بين البلدين.. حريصون على مكافحة الهجرة غير الشرعية والجهود المصرية تصدت بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز أنشطة صندوق "تحيا مصر" لصالح الأسر الأولى بالرعاية

BT100 تحتفل بنجاح الاقتصاد المصرى فى عام كورونا.. تكريم عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وصناع النجاحات الاقتصادية.. وزير المالية: اقتصادنا مستمر فى تحقيق معدل نمو إيجابى وزيرة التعاون الدولى: الشعب أثبت قدرته على تجاوز الأزمات والصعاب.. سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: اقتصاد مصر أظهر مرونة كبيرة

أنشطة مكثفة لفعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى "نسور النيل 2"

مصر تودع الدكتور كمال الجنزورى.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس الوزراء الأسبق ويؤكد: كان بارا بمصر وصاحب يد بيضاء فى شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية



