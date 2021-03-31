شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بهولندا يشارك في ندوة لاستعراض استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر في لاهاي، الأربعاء، في ندوةً افتراضية تم تنظيمها بالتنسيق مع الصندوق المُشترك للسلع الأساسية CFC بلاهاي، بمشاركة مسؤولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقام الجانب المصري، خلال الندوة، باستعراض ملامح الاستراتيجية المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي، والتي تحتل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متقدمة، حيث تتفق هذه الاستراتيجية مع أولويات وأهداف الصندوق المُشترك من خلال مراعاة أبعاد التنمية المُستدامة والأمن الغذائي والبعد الاجتماعي والأثر البيئي.

وقد تباحث الجانب المصري مع مسئولي الصندوق المُشترك للسلع الأساسية حول سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين وآفاق تحقيق الاستفادة المُثلى من الدعم الذي يقدمه الصندوق لصغار المزارعين عبر آليات عمله المختلفة، واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بينهما بما يخدم أهدافهما المُشتركة.