شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري : كمال الجنزوري أوصاني بمصر خيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء عن عمر 88 عامًا، ظل متفانيا في أداء دوره، وكان رجلا وطنيا بمعنى الكلمة.

وأضاف مصطفى بكري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن كمال الجنزوري أوصاه على البلد، لأن مصر تستحق منا الكثير، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيبني مصر.

وأشار إلى أنه كان يلتقيه أسبوعيًا بهيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن الراحل كمال الجنزوري حكى له أن محمد مرسي قال له إنه من الممكن أن يقوموا بتوليته رئاسة الجمهورية ولكن بشرط أن يأتي بـ خيرت الشاطر نائب للرئيس، ورفض ذلك بشدة.

وأوضح أن كمال الجنزوري ظُلم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بسبب مواقفه السياسية، ولكن كان دائما لديه بوصلة بأنه طُرد من مجلس الوزراء لأنه ينتمي فقط لمصلحة الوطن.