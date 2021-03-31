شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتفل باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، العميد طارق لطفى حسين، رئيس مدينة الأقصر، لحضور فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذكري يوم الشهيد، الأربعاء، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «صاحبة أثر» بنادي التجديف الرياضي، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمي للمرأة وذكري يوم الشهيد.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وخلال كلمته نقل «لطفى» برقية تهنئة وتقدير من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ودورها الفعال في التضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها لتنشأة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع، والمرأة كانت ولازالت رمزاً للقوة والارادة والاصرار، مؤكدا أهمية دور المرأة المحوري في بناء المجتمعات وتنمية الوطن في شتي القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة نوعا من التقدير الرمزي لجهود المرأة وعرفاناً بالجميل لما تقدمه للمجتمع .

كما وجه رئيس مدينة الأقصر تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء، مستشهدًا بالاية الكريمة «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمي معاني الروح الوطنية، مؤكداً أن محافظ الأقصر لا يدخر جهداً في رعاية ودعم أسر شهدائنا وذويهم من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية فداءً للوطن والدفاع عن أمنه .