شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: الأمن المائي لمصر جزء من أمننا القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إن «الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي».

وكتب الدبيبة، في حسابه على «تويتر»: «نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر أمس الثلاثاء «إن أحدًا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل»، محذرا من أن المساس بها «خط أحمر»، وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف في تصريحاته على هامش زيارته قناة السويس: «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا».

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدًا بتصريحاته، مؤكدا أن «العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب».

وأكد على أن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.