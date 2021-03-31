شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بمجلس النواب تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب محافظة بورسعيد لمدة يومين، لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي تم إعلان انطلاقها بواسطة رئيس الجمهورية في يونيو 2019 للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى آرائهم في المنظومة.

واستهلت اللجنة أعمالها بزيارة مقر الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل ) ببورسعيد، وكان في استقبالها الدكتور حسام أبوساطي المدير التنفيذي للهيئة وبعض قيادات الهيئة والعاملين بالفرع، حيث عقدت اللجنة اجتماعا مكثفا للاستماع إلى منظومة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، واستفسرت عن بعض الأمور المتعلقة بكيفية الرقابة والتدقيق والتفتيش على المنظومات وكيفية ضمان جودة مخرجات الخدمة الصحية وكيفية تسجيل واعتماد المنشآت لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية مرحبا بآراء النواب مقدما شرحا شاملا للجنة عن مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، معربا عن رضاه التام عن الأداء العام للمنظومة.

وبعد انتهاء الاجتماع قامت اللجنة بالمرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة على أن تستكمل أعمالها غدا الخميس.

كانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.