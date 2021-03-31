شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستجيب لشكوى مواطنين بهضبة الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاستجابة العاجلة لشكوى قاطني أحد العقارات بشارع الثروة المعدنية- مدخل بوابة خوفو بهضبة الأهرام، بشأن استقطاع أحد المحال التجارية المقامة بالمخالفة للقانون جزءا من جراج العقار إلى جانب المساحة المخصصة له، ولا يتبع إجراءات السلامة والحماية المدنية، مما يمثل ضررا على المواطنين.

وتوجهت حملة من حي الهرم إلى العقار وتبين صحة الشكوى وتم الإغلاق الفورى للمحل ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك وصاحب النشاط.