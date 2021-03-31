شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز سكن المطلقة مع زوجها في منزل واحد؟.. «الإفتاء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار الإفتاء، عن حكم سكن المطلقة مع مطلقها في بيت واحد.

وذكرت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المطلقة طلاقًا رجعيًا يجوز لها أن تقيم مع مطلقها في نفس المنزل، بل إن قضاء عدة الطلاق في منزل الزوجية هو الواجب شرعًا رجاءً للصلح بينهما».

وتابعت: «أما بالنسبة للمطلقة طلاقًا بائنًا فلا تقيم مع مطلقها في منزل واحد تتحقق فيه الخلوة بينهما، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، وعلى كل منهما ترتيب وقت معين لرعاية الأولاد من جانبه، وعدم التقصير في حقهم».