شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الفيوم» تنظم ندوة بعنوان «التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي لمؤسسات الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومركز النيل للإعلام، ندوة بعنوان التعليم الإلكترونى والتحول الرقمي، بقاعة مسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بغرب الفيوم، وسط إجراءات احترازية مشددة والحفاظ على التباعد الإجتماعي.

قدٌّم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محاضرة للمعلمين بحضور الدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم، والأستاذة حنان حمدي مدير إدارة البرامج بمركز النيل للإعلام والأستاذة أمل بعيزق مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

استعرض وكيل الوزارة عدد من المؤشرات لإستراتجية التعليم التنموية لمحافظة الفيوم خلال السنوات الثلاث القادمة ومنها ( زيادة عدد المدارس المستهدفة للإعتماد والجودة إلى 300 مدرسة- التنمية المهنية للمعلمين وتفديم برامج تنمية مهنية تلبي إحتياجات المعلم- حل مشكلة التسرب التعليمي- استحداث أقسام جديدة بالتعليم الفني تواكب سوق العمل ).