شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل طلعات جوية واقتحامات ورماية.. القوات المصرية والسودانية تنفذان مناورات «نسور النيل 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث العسكري، الأربعاء، عن تنفيذ تدريبات مصرية سودانية مشتركة في إطار المناورات «نسور النيل 2»، في وقت تشهد العلاقات بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى توتراً على خلفية قضية سد النهضة.

ونشر المتحدث العسكري المصري صوراً من التدريبات المشتركة التي جرت في قاعدة «مروى» الجوية في السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

ووفق المتحدث باسم الجيش، فإن القوات المصرية والسودانية شاركت في عدد «من الأنشطة التدريبية المكثفة»، مشيراً إلى أن المراحل الأولى بدأت بـ«إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام».

وشارك في التدريب عناصر قوات الصاعقة المصرية والسودانية، حيث واصلوا التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه، لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة.

وبحسب المتحدث العسكري المصري، يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.