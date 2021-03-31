شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح وإغلاق القاعة ومصادرة 18 شيشة في إسنا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت رئاسة مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، فرح بأحد القاعات بالمدينة وصرفت المعازيم وأغلقت القاعة لمخالفتهم لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا. خرجت حملة بتعليمات أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، للمتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الإحترازية بقيادة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الاشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد، والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، للمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من أنتشار فيروس كورونا.

وضبطت الحملة تجمعات لعدد كبير من المواطنين في فرح بأحد القاعات داخل مدينة إسنا، فقامت بفض الفرح وإنزال العروسين وصرف المعازيم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك القاعة، لمخالفتة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجعمات في قاعات الأفراح، وغلق دور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الحملة بمصادرة 18 شيشة من عدد 4 كافتريات وتغريم عدداً من المواطنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية للحماية من فيروس كورونا. وشدد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، على ضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المركز، مؤكداً أنه لاتهاون مع ملف صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.