شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة.. قطع المياه عن مدينة سمسطا ومازوراه والشنطور ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه من المقرر قطع المياه عن مدينة سمسطا ومجلس قروي مازورة ومجلس قروي الشنطور، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء غد الخميس 1 أبريل 2021، وذلك نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير للخزان الأرضى بمحطة مياه الشيخ عابد فرع سمسطا.

وإذ تعتذر الشركة عن فصل الخدمة بشكل مؤقت فإنها تناشد المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.