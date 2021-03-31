شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مستمرة الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإجتماع المسائي لليوم الرابع، والخاص بمشرفي الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، وذلك مساء الأربعاء بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وحسام الدين مصطفي مشرف وزارة الصحة والسكان على حملة التطعيم بالمحافظة، ومديري الإدارات الصحية، ومشرفي الحملة بالمحافظة.

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى خلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الرابع، وذلك لكل إدارة صحية، وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بإستمرار فعاليات الحملة يومي الخميس والجمعة، بالأماكن الثابتة، لوصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف مليونا و٢١٧ ألفا و47 طفلا من عمر يوم وحتي ٥ سنوات على مستوي المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لافتًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وأنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، فضلا عن عقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

وذكر أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الرابع بتطعيم ١٢٤٠٨٦١ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠٢%، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها ٢٤٣٥ فرقة، بواقع ٤٩٨ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٣٧ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٨٥٥ فرقة بالريف، و٥٨٠ فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة.

وفي ختام الإجتماع كرم وكيل الوزارة حسام الدين مصطفي مشرف الوزارة على حملة التطعيم بالمحافظة، وقام بتسليمه درع المديرية، مقدماً له الشكر والتقدير على الجهد المبذول لنجاح الحملة القومية بالمحافظة، منذ بداية الإستعدادات والتجهيزات لها، أواخر الشهر الماضي وحتى الآن.