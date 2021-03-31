شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رهبان أوكرانيا يزور دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، اليوم الأربعاء، دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر.

كان في استقبال الوفد نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.