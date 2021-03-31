شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المعلمات والأمهات المثاليات في بيلا الثانويه بنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مدرسة بيلا الثانوية بنات الجديدة، اليوم الأربعاء، المعلمين المتميزين والأمهات المثاليات بالمدرسة، بحضور عدد كبير من القيادات التعليمية ومجلس أمناء المدرسة.

وألقت إيناس عبدالقادر، مديرة المدرسة، كلمة أعربت فيها عن شكرها وامتنانها لجميع المعلمين والمعلمات والعاملات بالمدرسة، تناولت فيها دور المرأة وأن المرأة هي كل المجتمع وليست نصفه فقط، وأن الأم هي الأصل الذي يبدأ منه المجتمع والأسرة والدولة والوطن، فهي الحاضنة للرجل، وهي مربية الأجيال، وهي كل المجتمع، مشيرة إلى أن تكريم المعلمين المتميزين جاء لقيامهم بعملهم بأمانة وإخلاص وكفاءة، متنمية لجميع المكرمين التوفيق نحو مزيد من التقدم لصالح العملية التعليمية.

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من جانبه قال وديع مكاري، المعلم المثالي بالمدرسة، إن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية هم الأمان للمصريين جميعا، موجها التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا على أنه لن يستطيع أي أحد أن يأخذ ذرة تراب من مصر طالما أنه هناك اتحاد بين رجال الكنيسة والأزهر.

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وأضاف إبراهيم القحافي، الرائد المثالي بالمدرسة، أقل شيء يمكن أن نفعله هو تكريم المعلمين المتميزين والحائزين على جوائز لنشكرهم على مجهوداتهم المبذولة وتحفيزهم على المزيد من العطاء والاجتهاد، فالمرء أن لم يشعر بأن المجتمع يقدر مجهوداته يحس بالملل والكسل، لهذا فحفل التكريم البسيط قد يدب فينا الحماس والنشاط، موجها شكره لإدارة المدرسة ومجلس الأمناء على تكريمهم له.

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وأكد إبراهيم عباس، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، أن تكريم اليوم يحصد ثمرة التميز التي زرعتها إدارة المدرسة بالرعاية اللازمة والمتابعة الجادة، مضيفا أن مسئولي التربية والتعليم حريصين على دعم العملية التعليمية لتخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بالعلم والتكنولوجيا.

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وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم 50 معلما ومعلمة من المتميزين بالمدرسة، بالإضافة إلى اثنين من الأمهات المثاليات وهم سعاد محمد سلامة، وسهير ابراهيم القطري، بجانب تكريم الطالبة سلمي عبدالسلام على، الطالبة المثالية بالمدرسة، لتفوقها في الدراسة والمسابقات الفنية والدينية التي نظمتها المدرسة.