شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينيه مكثفة للرقابه علي السلع بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية ومراقبة ارتفاع الأسعار والغش التجاري مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

قاد اليوم الأربعاء جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه د. شريف محمد السيد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، رزق العدوي رئيس الرقابة التموينية، د. هبه البنا مسؤول التجارية الخارجية، السعدني بدير، مفتش أول الأغذية بالإدارة الصحية، عصام القصيف، نائب رئيس المدينة، تميم ابو زيد رئيس قرية الزعفران بشن حملة على محلات الجزارة والبقالة وبيع السلع بمشاركة محمد بدراوي، محمد صبري أعضاء جهاز حماية المستهلك حيث تم المرور بالمدينة وقرية الزعفران مما أسفر عن تحرير ٥ محاضر تموينية، ٦ محاضر صحة والتحفظ على ٥٠٠ علبة سجائر مستوردة، ١٢ بكت كمامات، ٥كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر، ٣ جركن زيت طعام مجهول المصدر، ١٣ جردل مخلل منتهي الصلاحية، ٤٠٠ كيلو بلاستيك تقليد العلامة التجارية، سحب ٥ عينات مواد غذائية وإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل وتم تحرير المحاضر اللأزمة ضد المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الحامول

الحامول

الحامول