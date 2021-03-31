شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 5 ملايين جرعة لقاح فيروس كورونا بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم شحنة من لقاح كورونا جديدة من حصة مصر من "لقاحات التحالف الدولى الجافى" والتى تقدر بـ 5 ملايين جرعة من استرازينكا.

وكانت وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا والتى أطلقته الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة والتى تشمل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ثم تبدأ بتطعيم المواطنين.

وخصصت الوزارة خطا ساخنا لتلقى كافة الاستفسارات فيما يخص عملية التسجيل على موقع لقاح كورونا 15335، وخصصت وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة آمنة وصحيحة حتى يتم إرسال رساله عبر الهاتف بمكان وموعد التطعيم.