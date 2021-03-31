شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الشاذلى.. ذكرى ميلاد بطل عسكرى من طراز فريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الأول من أبريل 1922 ولد الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أحد أهم القادة العسكريين فى تاريخ مصر، والذى اعتبره الشعب المصرى بطلا عسكريا من طراز فريد، ارتبطوا به ورفعوا صوره فى الميادين فى كافة مناسبات مصر المختلفة، حتى أن وفاته جاءت فى وقت درامي للغاية وهو 10 فبراير 2011.

شغل الفريق سعد الدين الشاذلى، عدة مناصب داخل القوات المسلحة المصرية، حيث تخرج من الكلية الحربية فى يوليو 1940، وشارك فى حرب فلسطين 1948، وتولى فيما بعد منصب قائد سلاح المظلات، ثم سافر للكونغو ضمن قوات حفظ السلام عام 1960، حتى عاد قائدا للقوات الخاصة الصاعقة والمظلات بعد عام 1967، فقائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية عام 1971، حتى تولى منصب رئيس أركان الجيش المصرى ما بين عامي 1971 وحتى 1973.

فى عام 1974 التحق الفريق سعد الدين الشاذلى، بسلك الدبلوماسية، وتم تعيينه سفيرا فى لندن ثم لشبونة والبرتغال، وأصدر عدة كتب عن حرب أكتوبر تعد من أهم المراجع العسكرية عّن الحرب، وتم تكريمه بعدة أوسمة منها قلادة النيل، ونجمة سيناء.