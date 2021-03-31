شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان "كمال الجنزورى" لمثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيُع جثمان الراحل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما.

وكان قد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التى أقيمت للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وأقيمت الجنازة العسكرية، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وُلد كمال الجنزورى فى قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية فى 12 يناير 1933حصل على الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، شغل منصب محافظ الوادى الجديد ثم محافظ بنى سويف كما تولى منصب مدير معهد التخطيط القومى، ثم أصبح وزيرا للتخطيط ثم نائبا لرئيس الوزراء.

تولى رئاسة الوزراء فى يناير 1996 إلى أكتوبر 1999 بدأت فى عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادى النيل المزدحمة ومن ضمنها مشروع مفيض توشكى وشرق العوينات وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام بالإضافة إلى الخط الثانى لمترو الأنفاق للحد من الازدحام المرورى.

كلفه المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة فى 25 نوفمبر 2011 حتى عام 2012 نظرا لأنه كان أحد الوجوه المقبولة من كل القوى والتيارات السياسية، وغادر عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما.



وصول الجثمان



تشييع جثمان كمال الجنزورى



تشييع جثمان "كمال الجنزورى"



الالتزام بالإجراءات الوقائية



الحزن يخيم على الجميع



المشاركات بالجنازة امام المقابر



المشاركون بالجنازة أمام المقابر



المشاركون بالجنازة يدعون للراحل بالرحمة



المشاركون بجنازة الجنزورى



أمام المقابر



تشييع الجثمان



جنازة الجنزورى



جنازة كمال الجنزورى



دعوات المصريين للراحل



هشام عرفات - وزير النقل السابق