نشرة الحوادث.. شاب يتخلص من والدته بـ17 طعنة وتطورات قضية "طفلة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-مزق جسدها بسكين.. مريض نفسي يقتل والدته بـ17 طعنة في الخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، مزق خلالها مريض نفسي جسد والدته بـ17 طعنة أودت بحياتها، عقب إصابته بحالة هياج شديد.

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-نهشتها الكلاب.. العثور على جثة مقطوعة الرأس والكفين في قنا

عثرت قوات الأمن بمحافظة قنا، على جثة لشخص مجهول الهوية، مقطوعة الرأس والكفين بجوار محول كهرباء بمدينة قوص.

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-ضبط شبكة تمرير مكالمات دولية غير شرعية في عين شمس

كشف المحامي عبدالرازق مصطفى، دفاع طفلة المعادي تفاصيل ثاني جلسات محاكمة "م. ج" المتهم بخطفها وهتك عرضها داخل أحد العقارات بالمعادي.

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-هل تعفي "البيدوفيليا" متهم طفلة المعادي من الإدانة؟ محامي الضحية يوضح

كشف المحامي عبدالرازق مصطفى، دفاع طفلة المعادي تفاصيل ثاني جلسات محاكمة "م. ج" المتهم بخطفها وهتك عرضها داخل أحد العقارات بالمعادي.

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-حكم نهائي ينصف فتاة متفوقة على ابن مسئول تعين في وظيفة بتقدير مقبول

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بطنطا برفض دعوى إحدى الفتيات والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي فتاة -ابنة فلاح- في شغل وظيفة بإحدى الوحدات التابعة للمحافظة لتفوقها في التقدير العام "جيد جدا" في شهادة بكالوريوس التجارة، على من تم تعيينه بدلًا منها على رأسهم شاب ابن مسئول -وفق منطوق الحكم- حاصل على تقدير "مقبول" ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها في تلك الوظيفة.

-القضاء الإداري: لا يجوز السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة خارج المنشاة الصناعية

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدى الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.

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-لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي لـ 27 إبريل



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة" م. ج" بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي"، لجلسة 27 إبريل، لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهم.

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-بالفيديو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار" لـ26 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار"، لجلسة 26 مايو، لحضور المتهمين بأنفسهم، والاستعداد لسماع المرافعة.

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