والدة "طفلة المعادي": "لو المتهم اتحكم عليه هعمل ليلة لوجه الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي ورمضان يونس:

قالت والده الطفلة " يارا"، ضحية القضية المعروفة إعلاميا بـ" متحرش المعادي"، أثناء انتظارها الحكم على المتهم:" أنا مش عايزة حاجة من الدنيا دي، أنا عايزة بس أرجع حق بنتي".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أجلت ثاني جلسات محاكمة" م. ج" بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي"، لجلسة 27 إبريل، لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهم.

وأضافت الأم في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365": "أنا أول حاجة هعملها بعد ما اسمع الحكم، ليلة لوجه الله.

من جانبه طلب عماد محمد عبد الله، المحامي المنتدب من قبل المحكمة عن المُتهم، إيداع موكله تحت الملاحظة، لمعرفة إذا كان مريضا من عدمه.

وشدد المُحامي في حديثه للمحكمة على أن المتهم يُعاني من حالة مرضية عرضية مؤقتة وليست دائمة، مؤكدا أن تصرفه في الواقعة يستحيل أن يكون صادرا من شخص في كامل قواه العقلية.

وشدد المُحامي على أن من شاهد الواقعة يُدرك أن هذ التصرف ليس لشخص عاقل، متسائلاً باستنكار: "في مُتهم عاقل يعمل كدة؟".

وأتم أن الضجة الإعلامية على حد وصفه سببت ضرراً كبيراً لأهلية المُتهم، ورد القاضي بأن تلك الضجة لن تؤثر في قرار المحكمة.