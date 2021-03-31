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بـ 100 طربة حشيش.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات بـ 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومختلف مديريات الأمن من رصد نشاط مروجي المواد المخدرة وضبطهم خلال عدة حملات أمنية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 60 طربة حشيش بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية في الإسماعيلية، كما تم ضبط 16 طربة حشيش وفرد محلي وطلقة من ذات العيار مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية في مطروح.

وضبطت الحملات بمحافظة السويس 20 طربة حشيش بحوزة أحد الأشخاص وتمكنت الحملات في السويس من ضبط كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص، وفي أسيوط ضُبطت كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالس وهاتفان محمول وميزان حساس بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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