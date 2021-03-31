مصر للطيران: 10 % قيمة إضافية مجانية على قسائم سفر Spring Vouchers الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح قسائم سفر (Spring Vouchers)، بقيمة 5,000 أو 10,000 جنيه مصري، والتي تمنح الركاب إمكانية الحصول على نسبة 10 % قيمة إضافية مجانية من سعر القسيمة (500 جنيه أو 1000 جنيه).

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أنه يمكن استخدام هذه القسائم والقيمة الإضافية، من خلال الراكب أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى، لإصدار أو تغيير تذاكر السفر أو تعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال، أو العديد من الخدمات الإضافية الأخرى لمصر للطيران.

وقالت الشركة، إن القرار يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران، بتوفير أعلى المميزات لركابها، ومنحهم إمكانية السفر إلى العديد من الوجهات الدولية المتنوعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات مصر للطيران المتعددة .

وأضافت الشركة يمكن للركاب شراء القسائم من ١ إبريل حتى ١٥ إبريل المقبل، وذلك من خلال مكاتب مصر للطيران داخل مصر أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء علي رقم 1717.