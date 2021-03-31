أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وقال الخبراء، في بيان اليوم، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 60% على فترات متقطعة، تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 60% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء، أنه معتدل إلى مضطرب غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر، غدًا، كما يلي:

القاهرة 21 12

الإسكندرية 18 13

وداي النطرون 20 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 19 12

بلطيم 19 13

مطروح 18 13

السلوم 17 08

سيوة 20 08

بورسعيد 22 14

دمياط 20 14

الزقازيق 21 12

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 11

العريش 21 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 11

نخل 20 06

نويبع 23 16

طابا 21 14

كاترين 17 04

الطور 22 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 11

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبوسمبل 28 13

الوادي الجديد 26 12

شلاتين 28 16

أبورماد 27 17