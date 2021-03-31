وزيرا الزراعة والبيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثون آليات تنمية الثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين والمحافظة وممثل عن وزارتي السياحة والبترول ورئيس صندوق تنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر.

وناقش الاجتماع آليات تنمية الثروة السمكية في محافظة جنوب سيناء والانتهاء من تطوير وتشغيل ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج المجروش بمدينة الطور، وإنشاء مركز تسويق الأسماك بجوار الميناء وأيضا إنشاء مصنع ثلج البلاطات

وبحث الاجتماع، الإيقاف المؤقت للصيد حفاظا على التوازن البيئي وتنمية وتكاثر الثروة السمكية خلال فترة التوقف من شهر أبريل حتى يونيو مع التأكيد على التزام كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف الصيد بالتعاون مع قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية

وتضمن الاجتماع، سرعة إجراءات تراخيص مراكب الصيد تسهيلا على الصيادين وأيضا سرعة الانتهاء من إنشاء ميناء ومكتب الصيد بمدينة رأس سدر.

وتضمن الاجتماع، آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والبترول ومحافظة جنوب سيناء، بشأن توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية للصيادين خلال فترة توقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس.