شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة مركبات «توك توك» مخالفة وتغريم أصحابها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء اشرف عطية محافظ أسوان بتطبيق الغرامة على مركبات التوك توك ومصادرة المخالف منها لمدة شهر، لافتا أنه تم حجز 107 توك توك مع تطبيق الغرامة على 700 بواقع 400 جنيه للمخالفة مع ربط الترخيص بوضع رقم على كل توك توك بخط سير محدد، بجانب فصل إدارتى النقل البطئ والإشغالات وتشكيل لجنة لزيادة الرقابة على عربات الحنطور، وهو الذي يتوازى مع الإستعداد لنقل الباعة الجائلين من أسواق السياحى والشواربى والحارث والسيل للسويقات الجديدة .

كما أمر محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة من مركز عمليات المحافظة لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى في أسوان بالتعامل السريع مع شكاوى المواطنين بتفعيل الخط الساخن وخاصة لقرية أبوالريش التي سيعقد اجتماع متابعة لها خلال الأسبوع القادم. ووجه بعقد اجتماع دورى كل شهر لمتابعة مشروعات حياه كريمة داخل 13 قرية بمراكز نصر النوبة وأسوان وكوم أمبو وإدفو بأجمالى 83 مشروع مع إعادة تأهيل 615 منزل و11 منشأة خدمية و141 وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع بدء العمل في 71 مشروع و13 إنشاء مجمع خدمى و8 مراكز للشباب بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى داخل مركزى إدفو وكوم أمبو والتي تشمل 22 قرية رئيسية و334 نجع وكفر وتابع على مستوي محافظة أسوان .