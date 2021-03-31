شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تجريف مدخل مدينة دسوق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق بدء أعمال تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف بمدخل مدينة دسوق طريق الصالحية حديقة ام القرى امتداد شارع الشركات حتى ميدان احمد زويل وذلك تهميدا لوضع طبقة الاساس والرصف، وشددت رئيس المدينة على المتابعة الجيدة قبل وضع طبقة السن والتأكد من صلاحية البنية التحية من مياه وصرف وغاز.

وكانت رئيس المركز والمدينة قد ترأست اول امس وبحضور مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وشركة الغاز والشركة المنفذة لأعمال الرصف لمعاينة مدخل دسوق / كفر الشيخ ( طريق الصالحية) وتم عمل المحاضر اللازمة وقد تم بدء الاعمال صباح اليوم لرفع كفاءة المدخل وجارى العمل ايضا في الرصف بالتوزاى بمدخل دسوق فوه من ميدان زويل حتى عزبه علام وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، المحاسب السيد عبدالستار، المهنس، محمد فتحي مدير عام الطرق بكفر الشيخ، محمد مصطفى دياب رئيس وحدة الطرق والكباري بدسوق.

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