شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية- كرواتية حول التعاون بين «القاهرة والاتحاد الأوروبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الجانب الكرواتى أبدى تفهمه للأوضاع فى مصر والجهود المبذولة فى إطار الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، والتطبيق الشامل لحقوق الإنسان، فضلًا عن تفهم التحديات الكثيرة التى تواجه الدولة وتأثيرها على أمن أوروبا.

وأضاف «شكرى»، خلال مؤتمر، أمس، مع نظيره الكرواتى، جوردان رادمان، أن المباحثات التى جرت أمس بالقاهرة بين الجانبين، تضمنت الحديث حول التعاون بين ضفتى المتوسط لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات والقضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما شملت الحديث حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى.

بدوره، أوضح «رادمان» أنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز التعاون المشترك، كما تناول اللقاء تطورات العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالجهود المصرية التى تم بذلها لتعويم السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن».

واستقبل وزير الخارجية نظيره الكرواتى، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، قادمًا على رأس وفد فى زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام، افتتح خلالها مع «شكرى» منتدى الأعمال المصرى- الكرواتى، ويبحث كذلك دعم علاقات التعاون وآخر التطورات للتشاور حول العلاقات الثنائية وسبل دفعها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة تناولت جميع الملفات المتعلقة بالتعاون بين الدولتيّن، وكذا القضايا الإقليمية المختلفة التى تحتل أولوية لدى ‎البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الكرواتى، خلال زيارته، عددًا من كبار المسؤولين والشخصيات، لبحث دعم التعاون واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يشارك فى اجتماع الغرف التجارية مع مجلس الأعمال المصرى- الكرواتى، والذى يبحث زيادة التعاون التجارى بين البلدين، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتعدين.