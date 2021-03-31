شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى ينعى كمال الجنزوري: كان من المتواضعين البسطاء ويتحدث باسم الفقراء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الإعلامي أحمد موسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الدكتور كمال الجنزوري واحد من رجال مصر المحترمين، الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن، وكان يتحدث باسم الفقراء والطبقة المتوسطة».

وأضاف: «الجنزوري كان من الرجال المتواضعين البسطاء، وقاد البلد في مرحلة صعبة بعد 2011»، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية للراحل اليوم.