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أحمد موسى ينعى كمال الجنزوري: كان من المتواضعين البسطاء ويتحدث باسم الفقراء (فيديو)

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الإعلامي أحمد موسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الدكتور كمال الجنزوري واحد من رجال مصر المحترمين، الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن، وكان يتحدث باسم الفقراء والطبقة المتوسطة».

وأضاف: «الجنزوري كان من الرجال المتواضعين البسطاء، وقاد البلد في مرحلة صعبة بعد 2011»، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية للراحل اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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