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«قومي حقوق الإنسان» ينعى كمال الجنزوري: «خدم الوطن بكل جد وإخلاص»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق ببالغ من الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي وافته المنية اليوم.

وأكد رئيس المجلس أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات الوطنية الاقتصادية والإدارية التي خدمت الوطن بكل جد وإخلاص من خلال كافة المناصب التي تحمل مسؤوليتها طوال حياته.

وقدم المجلس خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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