«قومي حقوق الإنسان» ينعى كمال الجنزوري: «خدم الوطن بكل جد وإخلاص»

وأكد رئيس المجلس أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات الوطنية الاقتصادية والإدارية التي خدمت الوطن بكل جد وإخلاص من خلال كافة المناصب التي تحمل مسؤوليتها طوال حياته.

محمد يوسف

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