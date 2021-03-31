شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف موقفها من إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، كريستيان جيمس، موقف الإدارة الأمريكية من عزم إثيوبيا تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، قائلًا: «على البلدان الثلاثة التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل الخاصة بالسد، وعدم اتخاذ أي خطوة أحادية».

وأضاف جيمس، في تصريحات عبر قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «لا نريد لأي بلد من الثلاثة اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب»، لافتًا إلى ضرورة جلوس البلدان الثلاثة على طاولة المفاوضات ومناقشة كل التفاصيل من بينها ملء السد وغيرها من التفاصيل الأخرى.

ولفت إلى دعم الولايات المتحدة لكل الجهود البناء والتعاونية بين الدول الثلاث، حتى التوصل إلى حل تفاوض بينها، مضيفًا أنه يدرك جيدًا أهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان.