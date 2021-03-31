شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يدعو أمريكا لإلزام إثيوبيا بتجنب ملء سد النهضة دون اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الأثيوبي بالامتناع عن ملء سد النهضة، دون موافقة الأطراف المعنية، حسب موقع سودان تربيون.

وقالت المهدي عند لقائها المبعوث الأمريكي دونالد بوث، إن تصرفات الجانب الأثيوبي الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين، موضحة أن بلادها لجأت للآلية الرباعية للوساطة بعد لجوء أثيوبيا للمراوغة لكسب الوقت لإكمال الملء الثاني للسد، وهو ما لا يجب التهاون معه والسكوت عليه.

من جهته أكد المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة.

وأكد اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث، والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة، بمواقف مرضية لجميع الأطراف.