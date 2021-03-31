شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ووفد منظمة العمل الدولية يتفقدان المشروعات الصغيرة في قطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة لتفقد عدد من المشروعات الصغيرة بمركز ومدينة قطور، بحضور الأستاذة نشوى بلال من منظمة العمل الدولية والوفد المرافق لها.

بدأت الجولة بتفقد مركز الفرعونية لتجميع الألبان بقرية بوريج، حيث استمع المحافظ إلى شرحاً تفصيلي، عن خطوات تجميع الألبان بالمركز الذي يصل سعته الإجمالية إلى ٣٠ طن يومياً، مشيراً إلى الدعم الفني من مشروع روابط الذي يهدف إلى دعم المراكز من خلال تنمية سلسة قيمة الألبان إبتداءاًمن المزارع إلى أن يصل إلى شركات الألبان بالجودة القياسية ومن ثَم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لصغار المُزارعين.

كما تفقد الدكتور رحمي منزل المربى موسى الزفتاوي وهو من المُربين الذين يقومون بتوريد الألبان إلى محطة الفرعونية، وحصل على دعم كبير جدا خلال الفترة السابقة من مشروع روابط من خلال القوافل البيطرية والتوعيات الإرشادية المستمرة، كما تم دعمه بإنشاء وحدة بيوجاز ضمن الوحدات التي سيقوم بإنشائها مشروع روابط لمساعدة المُربين.