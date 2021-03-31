شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تطلق مؤتمر «الصعيد يتغير» في القاهرة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان «الصعيد يتغير»، وذلك مساء الاثنين المقبل، بأحد فنادق القاهرة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أننا نشعر بهموم صعيد مصر، ونرى أن الصعيد منبع للتراث، ومصدر من المصادر الرئيسية لقيمة ومكانة مصر التاريخية، فضلاً عن أنه منبع العبقريات والشخصيات الكبيرة في تاريخنا بدءًا من العقاد، وطه حسين، والمنفلوطي، والمراغي، وعبدالناصر، وعائلات غالي، وعبدالنور، وعبيد، فالصعيد زاخر بالكفاءات والقدرات، ولا زلنا نتذكر محمد محمود سليمان عندما قال لمبعوث الملك «أنا ابن من عُرض عليه العرش فأبى نظرًا لمكانة هذه العائلة في صعيد مصر».

وأضاف الفقي أن مكتبة الإسكندرية سوف تعقد مؤتمرًا بعنوان «الصعيد يتغير» يفتتح أعماله اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلاً عن العاملين في الحقل الأهلي.

وشدد الفقي أن المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المكتبة بالمشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وقد لاحظنا على وجه الخصوص أن هناك اهتمامًا خاصًا يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التنمية بالصعيد، ورفع مستوى المعيشة، والحرص على تسهيل الانتقال إليه ومنه.

و يشهد المؤتمر نقاشًا حول المشروعات التنموية التي تجرى في صعيد مصر، التي تقوم بها الحكومة، والتي تشارك في تنفيذها جمعيات أهلية، إلى جانب تناول فرص الاستثمار، وجهود الدفع به في صعيد مصر.

استطرد الفقي: «إن مكتبه الإسكندرية جزء لا يتجزأ من الوطن تعيش همومه وتهتم بآلامه، وتفكر في كل وقت فيما يمكن أن يعمق مسيرة التنمية، ويرفع المعاناة عن المواطنين المصريين، خصوصًا في ذلك الجزء الغالي علينا من صعيد مصر».

يٌذكر أن مكتبة الإسكندرية أطلقت مبادرة جديدة لدراسة جهود التنمية في تغيير المجتمع المصري، بدأتها بعقد مؤتمر «مصر تتغير» بالإسكندرية في مطلع شهر مارس 2021م، وتواصل المكتبة عقد سلسلة المؤتمرات التي ترصد جوانب التغيير الاجتماعي، والاقتصادي في المجتمع المصري.