شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الجمعيه العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر تقنية الفيديوكونفراس، الأربعاء، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى في 30/6/2020.

وقال بيان صحفي، إن الإجتماع حضره ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى في 30/6/2020.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركة وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات في مدة زمنية محددة.